Foto: Divulgação Oscar Filho traz opinião, sátira e olhar crítico ao iG

O iG anuncia a chegada de Oscar Filho ao time de colunistas do portal. Conhecido nacionalmente pelo trabalho no humor, na TV e no stand-up, o artista passa a publicar textos semanais na plataforma a partir desta segunda-feira (24). Em sua estreia ele fala sobre uma suspeita de desvio de mais de meio milhão envolvendo o comedy club de Danilo Gentili.

A trajetória de Oscar ganhou projeção nacional a partir de sua participação no programa CQC – Custe o Que Custar, da Band, um dos maiores fenômenos do telejornalismo crítico e com viés cômico no país. Integrante do elenco em seu período de maior repercussão, ele ficou marcado por reportagens bem-humoradas, entrevistas afiadas e pela mistura de crítica social com humor ácido — características que o consolidaram como um dos nomes mais reconhecidos do gênero.

Na nova coluna do iG, Oscar levará essa mesma combinação de análise, ironia e observação do cotidiano. Ele vai abordar temas diversos — de política e economia a comportamento e cultura — sempre com o humor que o consagrou e a liberdade editorial que marca sua carreira.

Com mais de duas décadas de atuação, passagem por televisão aberta, streaming, teatro e pelos principais palcos do stand-up nacional, Oscar Filho chega para reforçar o compromisso do iG com pluralidade de vozes, formatos e perspectivas.