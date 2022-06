'Se Liga': Aumento no valor dos combustíveis Foi anunciado um aumento de mais de 14% no valor do diesel







Depois deste anúncio o preço da gasolina chega a R$ 8,39 e diesel a R$ 7,99 nos postos de Goiânia. A repórter Larissa Dourado trouxe mais informações.