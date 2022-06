Matheus Ribeiro

Matheus Ribeiro é jornalista e apresentador. Nascido no interior de Goiás, fez carreira na televisão, onde participou de importantes coberturas e de projetos de repercussão nacional. Atualmente, se dedica a uma comunicação multiplataforma, estando presente, além do iG, na TV Band Goiás, na Interativa FM e nas redes sociais com o programa “Se Liga”, unindo informação, prestação de serviços e debates.