Em 1990 o Código de Defesa do Consumidor trouxe regras de relacionamento entre fornecedor e cliente, atualmente qualquer negócio deve atuar de acordo com os termos previstos na lei CDC, que regula as relações entre empresas cormeciais e os consumidores. Mas, existem muitos direitos que não são conhecidos pelo público. Por isso, no Se Liga dessa última segunda-feira (13) o direito do consumidor foi destaque do programa.