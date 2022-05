Uma idosa de 86 anos era mantida presa em casa, com feridas e sem socorro, pelo filho de 46 anos que é dependente químico. De acordo com a Polícia Civil, ele morava com ela no intuito de ser o tutor e cuidar da saúde da mãe, mas estava desempregado e utilizava do dinheiro da pensão da idosa. Agora, ele pode responder por abandono, maus-tratos e exploração financeira.