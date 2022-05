'Se Liga': Preconceito com tatuagem no mercado de trabalho Especialista em RH fala sobre como ainda existe preconceito com tatuagens









No Papo Reto de 27/05, o Matheus Ribeiro recebeu o especialista em recolocação profissional e transição de carreira, Carlos Rodrigues. Ele fala sobre preconceito com tatuagens no mercado de trabalho.