'Se Liga': Veja como identificar os sintomas do Autismo O tema do Se Liga de 26/05 foi Transtorno do Espectro Autista. Essa é uma condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social









A repórter Liv Costa conversou com o neuropediatra Eduardo Moreira. Ele explicou os comportamentos e características de pessoas com autismo.