Arquivo/Agência Brasil A batata-inglesa, nova vilã da inflação, subiu 18,28% em abril

Os alimentos nunca custaram tão caro no mundo em 61 anos. Leia-se: desde a escalada da Guerra Fria.



Nove por cento dos brasileiros passam fome. São 19,1 milhões de pessoas.

Em ano eleitoral, Governo Federal quer gastar R$ 130 milhões de reais para trocar cartões do Auxílio Brasil. Mudança vai retirar marca Bolsa Família de circulação. Dados da Confederação Nacional dos Municípios mostram que fila de espera pelo benefício tem 1 milhão de pessoas.

Inflação brasileira foi divulgada nesta quarta-feira (11). Em março, subiu 1,62%, o maior percentual para o mês desde 1994. A estimativa para 2022 agora é 8,3%%. Há 16 semanas, o número sobe na mediana das previsões para o IPCA do ano.

Lucro dos grandes bancos cresceu 32,5% em 2021, comparando com o ano anterior. Foi o maior valor nominal dos últimos 15 anos.

O preço da gasolina no Brasil aumentou 67,16% no ano passado.

Gusttavo Lima reclama do preço da gasolina em posto de Goiânia. Cantor pagou R$ 8,02 no litro do combustível.

A Petrobrás aumenta em R$ 0,40 o preço do diesel nas distribuidoras. Valor do litro chega a R$ 4,91, alta de 8,8%.

Petrobras tem o maior lucro entre todas as petroleiras do mundo. Foram R$ 44,6 bilhões nos primeiros três meses do ano.

Guerra na Ucrânia dura 77 dias. Pelo menos 46 mil pessoas foram mortas.

Estados Unidos e Rússia têm “aviões do juízo final”. Aeronaves foram projetadas para que seus líderes possam comandar uma guerra nuclear.

Ação israelense na Cisjordânia mata repórter da emissora Al Jazeera.

Ex-morador de rua tem vida luxuosa após fazer sexo com uma mulher em surto psicótico. Vítima ficou quase um mês internada.

População de rua segue invisível para o poder público. Último dado oficial para o país, de março de 2020, indicava que mais de 221 mil pessoas vivem nessa situação no Brasil. Em São Paulo, nos dois anos da pandemia, o número subiu 31%.

Frade atropela suspeito de roubar igreja no interior de São Paulo. À polícia, diz estar arrependido.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro farão “lanchaciata” no domingo. Será no Lago Paranoá, em Brasília. Iates, veleiros e jet skis também podem participar.

O Brasil não cobra imposto de donos de lanchas, iates, veleiros ou jet skis. Donos de motos e carros populares pagam IPVA por 10, 15 e até 20 anos.

Relatório da Polícia Federal aponta participação de generais do Exército Brasileiro em ataques às urnas eletrônicas. Reuniões para o plano acontecem desde 2019.

Generais ganham até R$ 350 mil a mais ao ano por conta de medida do governo. Portaria também beneficiou o Presidente da República.

Bom dia pra quem?