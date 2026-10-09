Raphael Bezerra Sol

Pois bem. O autor dessa proeza emblemática é o advogado e jornalista Ronaldo Nóbrega, paraibano dos mais respeitados. Criou o jornal A Hora, na Paraíba, vencendo todos os obstáculos que surgiram em seu caminho. Deu um espetáculo!

Decidiu, então, criar uma revista jurídica e apresentou ao Brasil a Justiça em Foco, uma das publicações mais respeitadas, com credibilidade em todos os segmentos jurídicos do país.

Agora, ampliou seu leque de comunicação. Uma iniciativa elogiável em todos os aspectos. Não é fácil empreender no Brasil dos tempos atuais. Na área da comunicação, é ainda mais difícil.

Ora, quando alguém constrói um leque de comunicação capaz de abraçar segmentos tão importantes, merece aplausos. Ronaldo Nóbrega construiu sua trajetória com muita determinação, coragem, resistência e credibilidade. Tornou-se um gigante.

Aliás, não perdeu sua essência. A Justiça em Foco surgiu como uma extensão de A Hora, ampliando os horizontes e captando um cenário abrangente, com um olhar positivo sobre diversas causas. Uniu todas elas para mostrar um Brasil aos brasileiros, em uma época em que urgem pautas voltadas aos interesses do país.

No campo jurídico, seu olhar é apurado. Nóbrega faz isso diariamente. Quem lê suas análises pode acreditar que está diante de um professor. Poderia ser. Preferiu, porém, manter-se nos bastidores, atrás de uma tela, produzindo textos de grande repercussão e elevada audiência.

Só assim teremos um país com inteligências de sobra para colaborar com aquilo que tanto desejamos.

Tomara que o foco da Justiça seja, de fato, a hora da conciliação, sem influência política em seu campo de atuação.