Fernando Frazão/Agência Brasil Urna eletrônica

Domingo é dia da festa da democracia brasileira, tão esperada há anos pelos brasileiros. O foco está voltado para o resultado das urnas. Quem será o ungido para ocupar a cadeira de Presidente da República? Ninguém sabe.

A polarização é imensa e intensa, ao ponto de fazer poeira em torno dos demais candidatos. Lula e Bolsonaro são os nomes citados por todo lado.

Esperava-se um desempenho animador de Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Isso não ocorreu. Bons candidatos. Gente séria. Não empolgaram os eleitores brasileiros.

Augusto Cury surgiu como uma novidade na disputa. Parou por aí. Renan Santos, idem.

O circuito é Lula e Bolsonaro. Acho que já passou da hora de acertarmos os passos em direção a uma política racional. Não há vantagem alguma em polarizar uma disputa eleitoral. Não vejo o país levar qualquer vantagem nisso.

O mundo lá fora está aguardando o que virá. Querem investir em vários segmentos. Terras raras viraram a pauta do momento em todo o mundo.

O Congresso Nacional terá sua renovação prevista. Nessa conjuntura toda, é necessário estarmos atentos aos tributos pagos por todos nós. Promessa de campanha é uma coisa. Ação efetiva é outra, bem diferente.

Um país rico por natureza. Temos um clima extraordinário. Nosso agronegócio é um dos mais evoluídos do planeta.

Agora, quem suporta essa avalanche de corrupção infiltrada nas veias dos Poderes? Ninguém suporta mais.

Tira-se do pouco que se investe em alguns setores para cobrir rombos estratosféricos promovidos por quem deveria dar o exemplo.

Ora, o Brasil precisa entrar nos eixos do desenvolvimento tão aguardado por nós. Bilhões estão voando por aí, sem que se deem conta da imensidão da catástrofe causada por "intelectuais" interessados no Brasil.

Que situação lastimável!

O Dia D do brasileiro é o momento da confirmação do voto na urna eletrônica. A crença de que façamos o voto corretamente. Aplicar o tão importante voto em candidatos comprometidos com o país.

Votar em gente séria. Não trocar o voto por promessas ilusórias. Votar pelo Brasil e pela sua libertação dessa corrupção maléfica que nos acompanha dia sim e no outro também.

O Dia D é o momento certo para varrer do cenário político quem deixou no papel apenas promessas evasivas.

Brasileiros, pensem no seu país. Suas gerações vão agradecer imensamente.