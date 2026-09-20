Agência Brasil O Estado do Amapá viverá bons tempos de desenvolvimento com a chegada da busca pelo petróleo em suas terras

O Estado do Amapá viverá bons tempos de desenvolvimento com a chegada da busca pelo petróleo em suas terras. Evidentemente, o trabalho será dobrado. Isso não acontece da noite para o dia. Essa composição de descobertas apresenta um cenário interessante aos olhos do Brasil.

Há a ação de gente que abraça uma causa pelo seu Estado sem jamais esmorecer. Exemplo disso é o exemplar mandato que exerce na Câmara dos Deputados Acácio Favacho, um jovem que apresentou, até agora, um talentoso conjunto de projetos para alavancar o Amapá em diversos segmentos.

Atentei-me à questão da casa própria. É dele um projeto que possibilitou a entrega de várias casas populares em um lugar onde a carência fazia parte do dia a dia do amapaense.

Observei também sua atuação para dar luz a essa chegada da exploração do petróleo no Estado. Assegurou o interesse dos servidores públicos interessados em garantir seus direitos, em uma luta junto ao Governo Federal.

Tudo isso elenca o que escrevo em meus artigos relacionados aos homens públicos que constroem um país com dignidade.

Por todo lado, aparecem promessas variadas em época eleitoral. Quando nos deparamos com eficiência, cabem aplausos e registros.

Os tempos estão nebulosos, com vendavais e ciclones. Atingiram cidades e Poderes. Todos os dias surgem novidades. E que novidades, não?

Então, o Amapá virou a bola da vez. Tem tudo para ser o marco territorial do desenvolvimento e do progresso.

A classe política terá que fazer a sua parte. Aliás, nessa questão, Acácio Favacho pontua com certo distanciamento dos outros.

Não que ele seja o sobrenatural da política local. Faz a coisa certa, no rumo certo, na defesa de seu Estado. São entregas propositivas vinculadas a projetos de alcance social e econômico. Dá musculatura ao interesse popular.

Se o petróleo chegou, há luta e trabalho por trás disso, e os Favacho têm seu suor nessa caminhada. O Amapá reconhece isso.

Quando se trabalha em conjunto com a voz das ruas, enobrece-se o caminhar rumo ao que se busca.

Uma jovialidade que faz toda a diferença no Parlamento brasileiro. E o Parlamento e o Amapá precisam disso mais do que nunca.