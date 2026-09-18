Wenderson Araujo/Sistema CNA/Senar O agro e sua conjuntura acadêmica

O Brasil tem sua representatividade no mundo do agribusiness com excelência. Não é à toa que foi criada uma academia de valorosos brasileiros para tal finalidade: a Academia Latino-Americana do Agronegócio (ALAGRO), fundada em 2023 por Alysson Paolinelli e Roberto Rodrigues.

Com um quadro de grandes inteligências brasileiras no segmento, a ALAGRO segue uma filosofia de expansão internacional. Sua atuação é voltada para estratégias de avanço no setor, promovendo conhecimento, diálogo e desenvolvimento para o agronegócio.

O ALAGRO Summit tornou-se uma referência entre seus participantes e conferencistas, altamente respeitados no mercado econômico nacional e internacional.

O país alimenta o mundo. O Brasil é uma referência tecnológica no agronegócio e possui nomes de grandeza nas rodadas de conversas que acontecem no mundo moderno, levando ao debate toda a qualidade e o potencial de nossa agricultura e pecuária.

A academia molda, cada vez mais, uma musculatura própria e um estilo voltado ao agro brasileiro. Essa é uma representação que o Brasil merece.

Realizar a interlocução com diversos setores faz parte do cotidiano do mercado de agribusiness nacional. Aprender, discutir, ouvir e realizar são ações que fazem parte dessa construção.

Cursos e governança são focos constantes da ALAGRO, de sua diretoria e de seus membros. Estamos observando guerras econômicas e comerciais que constantemente afetam o Brasil. Isso sem falar nas outras guerras que não cessam entre nações que não conseguem se conciliar.

A ALAGRO faz o dever de casa nas discussões pertinentes ao país e ao setor do agronegócio. Devemos observar essas dinâmicas que promovem e fortalecem o nosso potencial econômico.

O Brasil é um país que contribui para o mundo de várias maneiras. Nosso solo rico auxilia uma produção cada vez mais eloquente e eficaz. Somos uma potência no agro.

A Academia Latino-Americana do Agronegócio está presente para contribuir com uma atuação firme e eficaz, em busca de um agro cada vez mais forte e importante para o Brasil e para o mundo.