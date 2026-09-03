Brazilian Defense Day Embaixadas 2026, na Escola Superior de Defesa
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Brazilian Defense Day Embaixadas 2026, na Escola Superior de Defesa

Uma empresa brasileira, com certeza. São referências que fazem o país avançar.

Assisti ao Brazilian Defense Day Embaixadas 2026, na Escola Superior de Defesa, e o que vi foi brilhantismo puro nas apresentações, com conteúdo à altura do que há de mais moderno no setor.

O evento funcionou como uma vitrine estratégica para conectar a Base Industrial de Defesa e Segurança (BIDS) do Brasil à comunidade internacional, reunindo soluções tecnológicas nacionais capazes de impulsionar as exportações do setor de defesa para nações amigas. Trinta e quatro empresas associadas estiveram presentes, todas com portfólios de peso.

Entre elas, chamou minha atenção a demonstração da Teltex, conduzida por seu presidente, Valmor Fernandes — um case de sucesso entre os mais avançados em tecnologia de ponta. Trata-se de uma empresa brasileira com musculatura mundial, apresentada a um público seleto, atento, interessado e qualificado.

Discute-se, e muito, o andar da carruagem da economia nacional. Mas o que não se pode deixar de lado é o avanço das empresas brasileiras em tecnologia de segurança. É um dado evidente, que ficou exposto na qualidade do trabalho que a Teltex executa cotidianamente no Brasil, em uma estratégia afinada com os momentos de evolução que o mundo atravessa.

Segurança é tema constante nas conversas por todo o país. E, ao observarmos a inteligência por trás do portfólio apresentado pela Teltex em suas diversas atividades plenárias pelo Brasil, vemos moldar-se ali a qualidade genuinamente nacional de uma empresa brasileira. Não há espelho melhor.

A tecnologia está no radar de todos nós, governantes e empresários atentos por igual, e avançar no aprimoramento é a base de tudo.

A Teltex é reconhecida pelo Ministério da Defesa como Empresa Estratégica de Defesa, responsável pela proteção tecnológica de infraestruturas críticas do Brasil, exportando tecnologia e atuando na segurança de vias públicas, portos, aeroportos, infraestruturas de energia, saneamento, óleo e gás, mineradoras, rodovias e data centers em todo o território nacional.

Quem ouviu o relato de Valmor Fernandes no evento da Escola Superior de Defesa saiu com a certeza de que o Brasil segue no rumo certo.

A Teltex sabe disso.

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