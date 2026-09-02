Sora Shimazaki Mulher trans conquista na justiça o direito de ser reconhecida mãe da própria filha

Com 38 anos de serviços prestados à Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, Elias Kesrouani se despediu com lenço branco, limpo e honrado.

Conheço-o desde os tempos de colégio. Exemplar aluno. Dedicado, focado e inteligente. Entrou na Defensoria Pública quando ela ainda era movida a manivela. Fez e aconteceu para que ela fosse o que é hoje. Seus colegas auxiliaram para que o avanço fosse constante.

Iniciou em Nioaque, cidade do interior do Estado. Os recursos eram precários naquele tempo. Transformou o lugar. Kesrouani é um encantador de resultados positivos. A vida lhe moldou para tal.

Não é segredo para ninguém como caminha nossa Justiça atualmente. Claro, tem o seu lado correto, com homens corretos. Sejamos justos.

Aos 23 anos, ele iniciou sua trajetória como Defensor Público. Não esmoreceu diante dos problemas que encontrava. Aliás, sangue árabe não esmorece diante de um tigre, certo?

Lá foi Elias Kesrouani pelos caminhos traçados para dar ao Mato Grosso do Sul o seu melhor na defesa dos valores corretos e dignos que todos esperavam.

Foi sagaz. Foi inteligente. Foi intelectual. Foi cirúrgico. Foi um Defensor Público de estatura ímpar. Foi um vencedor.

Teve orgulho de vestir o aparato do seu cargo. Deixou sua cadeira com um prestígio dos mais elevados. Consagrou-se como um brilhante jurista diante de todos os seus colegas.

Acenou para o horizonte com suas mãos justas e decentes. Olhou nos olhos dos mais carentes com uma litúrgica palavra de seriedade.

Foi o personagem que toda Justiça deveria ter em seu cotidiano.

Foram 38 anos de uma vida profissional das mais vibrantes, reconhecida e verdadeira.

Daqui para frente, ele terá que ser o espelho daqueles que chegam para assumir seus postos.

A Justiça brasileira precisa repensar muitas consequências que lhe acometem. O mar está revolto. Ondas violentas. Com tudo isso, timoneiros vão ter que encorajar marujos para ancorarem com sucesso.

Caso precisem de alguém experiente em mar revolto, abram o livro de navegação na Justiça de Elias Kesrouani. Com toda certeza, chegam sãos e salvos, sem necessidade de boias para salvar vidas.

Elias Kesrouani aposentou-se. Sua determinação para uma Justiça séria, correta e eficiente jamais irá se aposentar.

Para ele, cega ela não é. Ela está de braços abertos com quem espera o seu abraço.

Elias abraçou quem precisou da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. Ela lhe abraçou também.