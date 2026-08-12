Divulgação Feijoada

Lá vou eu para Resende, RJ, para receber o Título de Cidadão Honorário da cidade. Passando por algumas cidades, olhando o fluxo do desenvolvimento, entendo não toda a situação do Rio de Janeiro. Resende é muito desenvolvida. Comércio abundante. Penedo e Itatiaia, idem. Cidades próximas.

Alessandro Ritton, Lucas Prates, Andreia Valente, Tiago Forastieri, Luciana Cavallari, Tande Vieira e Hidenburg Cabral são pessoas que fazem do lugar um cenário de puro progresso animador. Hotéis e restaurantes de estilo europeu.

A honraria que recebi é para ser mais um por Resende. Serei até Deus envelhecer.

Caminhando pelo Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, após a chegada de Resende, vi restaurantes com um vasto cardápio da feijoada brasileira. Lembrei-me de Ricardo Amaral e sua Gisela. Ambos proporcionaram, durante anos, a mais importante reunião de famosos em torno do mais brasileiro dos pratos.

Pensei comigo no sucesso que uma dessas reuniões, que ocorre em Campo Grande, MS, faria no Rio de Janeiro. O autor da proeza, há anos, é Jefferson de Almeida.

Moço de espírito empreendedor, jornalista, colunista e businessman no mercado imobiliário brasileiro. Ora, a feijoada promovida por ele é tão boa, ou quase, quanto a de Ricardo Amaral.

Comecei com Resende, circulei pelo Rio e cheguei a Campo Grande, MS. Esses três trechos possuem o DNA da nossa respeitada feijoada.

Qualquer botequim da cidade do Cristo Redentor serve o famoso prato. E de qualidade.

Jefferson de Almeida aprimorou a sua. Virou habitué de gente bacana todo ano. Tem camiseta e outros mimos. Coisa de gente antenada com o mundo moderno.

Lá em Resende, lugares bacanas com feijoada de respeito.

Numa época de polarização tomando conta das discussões, para abrir e fechar portas, aproveitar momentos assim compõe um bem-estar geral.

Que o diga Jefferson de Almeida e seus convidados em torno da feijoada mais brasileira do que nunca.