shutterstock A nova Lei das Duplicatas poderá impactar negativamente pequenos empreendedores

Quando se fala, no Brasil, em avançar nos setores empresariais, os olhos se voltam para ações efetivas. Acompanhamos, há alguns anos, todas as realizações propostas pela Federação das Associações Muçulmanas do Brasil (Fambras).

Fundada em 1979, quando os mais importantes representantes das Associações Islâmicas do Brasil se reuniram em Brasília, a entidade nasceu do apoio total à criação de uma organização que se comprometesse com causas ligadas à comunidade e às suas instituições. Atua nos âmbitos social, humanitário, religioso, econômico e diplomático, com projetos que visam à divulgação do Islã e ao desenvolvimento humano.

Pioneira na implantação do conceito e do sistema Halal no Brasil, a Fambras tornou-se também referência mundial na certificação Halal. Há anos, sua área social beneficia a comunidade muçulmana e pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo doação de alimentos, atendimentos médicos e bolsas de estudo. Filantrópica, mantém sólidas parcerias com entidades nacionais e internacionais, que auxiliam na realização de seus projetos ao longo de mais de 40 anos de existência.

Com a Fambras, toda a evolução dos segmentos empresariais no Brasil ganha conteúdo e propósito. Seu foco é o bem. A atuação da federação mobiliza setores da sociedade com grande respeitabilidade. Seus eventos encantam o mundo árabe no Brasil — um verdadeiro mix de alegria e grandes negócios viabilizados por quem se faz presente.

Seu presidente, Mohamed Hussein El Zoghbi, figura emblemática entre nós, amplia cada vez mais o Halal e todos os projetos de alta relevância propostos pela Fambras. E não são poucos. As relações com o mundo islâmico estão entre as grandes conquistas impulsionadas por suas iniciativas no país.

A Academia Halal Brasil realiza treinamentos de capacitação sobre o conceito e o sistema Halal. No evento deste ano, em São Paulo, os palestrantes destacaram o alcance empresarial, social, religioso e cultural da Fambras. Os números são expressivos — e não é para menos. Quando uma proposta atravessa setores importantes da economia, os investimentos crescem.

O libanês Hajj Hussein Mohamed El Zoghbi sabia disso ao criar uma federação que seria robusta aos olhos de todos. Quem acompanha suas iniciativas conhece sua força. Empresas do mundo árabe já estão entre nós com investimentos expressivos. A cada realização da Fambras, vive-se uma epopeia de bons resultados.

Apostar no conceito de mundo moderno é a tese central da Fambras. Alguém ainda tem dúvida da capacidade de empreender do mundo árabe entre nós?