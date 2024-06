Divulgação Concurso vai até 2 de julho





A Ubisoft acaba de lançar um desafio de dublagem em que os jogadores e fãs da franquia têm a oportunidade de dublar cenas icônicas de Assassin’s Creed. Os vencedores emprestarão suas vozes a um personagem não jogável de Assassin’s Creed Shadows, que será lançado em 15 de novembro de 2024.

Leia também Brasileiro revoluciona genômica em 24h: Sistema revela QI genético





Para participar do concurso, os interessados precisam selecionar uma das cenas que serão postadas nos canais de Assassin’s Creed e da Ubisoft em seus países, criar uma dublagem para o vídeo usando o recurso “Duet”, no TikTok, e compartilhar o conteúdo em seu perfil com a hashtag # AssassinsCreedDubbingChallenge .

Os melhores participantes serão convidados a ir a Londres para participar de uma sessão de gravação conduzida por profissionais do segmento, emprestarão suas vozes a um personagem de Assassin’s Creed Shadows e aprenderão mais sobre o fascinante trabalho dos dubladores e dubladoras.

O concurso estará aberto de 18 de junho a 2 de julho, e os vencedores serão anunciados logo após o término do período. Haverá diversas cenas disponíveis para dublar, e os participantes podem escolher entre sete idiomas: inglês, japonês, francês, alemão, italiano, espanhol e português do Brasil.



Para mais informações sobre as regras do Desafio de Dublagem, clique aqui.