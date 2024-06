Divulgação Melhor costela defumada do Brasil é mineira





Em 2020, Ipatinga, Minas Gerais, presenciou o nascimento de um sonho que

se tornaria referência na culinária local: o Parentela Grill. Idealizado pelo casal

Wander e Elaine, o restaurante surgiu da paixão por defumados compartilhada

com a família e amigos, que logo se espalhou pela cidade através de um

saboroso molho barbecue de receita própria.

Mais do que um restaurante, o Parentela Grill é um refúgio aconchegante

para famílias e casais celebrarem momentos especiais. O ambiente

acolhedor, com música ambiente e decoração rústica, convida os clientes

a se sentirem em casa enquanto desfrutam de um cardápio cuidadosamente

elaborado.

"No Parentela Grill, prezamos pela qualidade dos ingredientes e pelo

preparo artesanal de cada prato", afirma Wander. "Nossa missão é

oferecer uma experiência gastronômica única, onde cada mordida seja uma

explosão de sabores que remetam à mesa da vovó."

E essa explosão de sabores se concretiza em um menu que vai além do

tradicional. Entre os destaques, estão os lanches artesanais, que

conquistam até os paladares mais exigentes.

Mas o carro-chefe da casa é, sem dúvida, a costela suina defumada,

considerada por muitos a melhor do Brasil. Defumada por horas com um

blend de especiarias secretas, a costela do Parentela Grill desmancha na

boca, proporcionando uma experiência sensorial inesquecível.

Para acompanhar essa explosão de sabores, o restaurante oferece uma

carta de drinks autorais, como o mojito de morango sem álcool, que

refresca e agrada a todos os paladares. E para os apreciadores de

vinhos, há uma seleção cuidadosamente escolhida para harmonizar com cada

prato.

O sucesso do Parentela Grill não se limita ao paladar dos clientes. O

restaurante também se destaca pelo atendimento cordial e eficiente, que

faz com que cada cliente se sinta especial. A equipe, treinada para

oferecer um serviço impecável, está sempre atenta às necessidades dos

clientes, garantindo uma experiência gastronômica completa e

satisfatória.

"No Parentela Grill, queremos que nossos clientes se sintam em casa",

ressalta Wander. "Nossa prioridade é oferecer um ambiente acolhedor, um

atendimento impecável e, claro, pratos deliciosos que criem memórias

inesquecíveis."

Wander e Elaine, donos do restaurante onde é possível encontrar a melhor costela do Brasil.





Com tanto sucesso, o Parentela Grill não poderia parar por aí. O

restaurante já tem planos ambiciosos de expansão, com a abertura de

franquias prevista para o primeiro semestre do próximo ano. "Queremos

levar o sabor do Parentela Grill para todo o Brasil", afirma Wander.

"Nossa missão é democratizar o acesso a uma culinária de qualidade,

feita com carinho e ingredientes frescos."

Dicas

Se você está em Ipatinga ou pretende visitar a cidade, não deixe de

conhecer o Parentela Grill. Prepare-se para uma experiência gastronômica

única, onde o sabor da comida se une ao aconchego do ambiente e à

cordialidade do atendimento, criando memórias que vão durar para sempre.