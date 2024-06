Divulgação Loja é a primeira do país com conceito





Os fãs das máquinas de capturar pelúcias ganharam um espaço dedicado inteiramente para elas. A BR Machine, empresa que está há mais de 14 anos no mercado e é a marca líder nacional no segmento, inaugurou no dia 29 de maio a primeira loja física com venda de pelúcias e diversas máquinas para capturar e brincar. O Shopping Aricanduva - SP, um dos maiores da América Latina, recebe o mundo BR Machine. Com equipamentos funcionando 24h, e a loja no horário do shopping, oferecendo uma variedade de pelúcias exclusivas de diferentes tamanhos e cores.

De acordo com o Diretor de Comunicação do grupo BR Machine, Elcio De Marco, a ideia de abrir a primeira loja física da marca foi pensando em criar um espaço dedicado ao mundo da captura de pelúcias, além de ser um direcionamento estratégico de mercado para a empresa. "Temos mais de 60 fã clubes espalhados pelo Brasil, e esses apaixonados pela experiência da brincadeira pediam muito por um espaço exclusivo, para que pudessem, além de comprar, explorar o Mundo BR Machine", revela.

O grupo já atua nos nos principais shoppings, grandes redes atacadistas e varejistas e pontos comerciais, com máquinas espalhadas por todo o país. A escolha pelo Shopping Aricanduva se dá, também, por ser de interesse do grupo. "É um dos maiores da América Latina e se trata de um desejo do grupo em fazer parte de algo tão grande e especial", explica De Marco.

Loja conceito equipada para o entretenimento

O conceito e apresentação do espaço foram pensados para toda a família e para os fãs. "A primeira coisa que pensamos foi em oferecer um ambiente alegre para toda a família, um ambiente que traduzisse todos os nossos sonhos e desejos quando o assunto é pelúcia", conta o Diretor. Os diferenciais da loja estão desde o atendimento até os modelos de pelúcias oferecidos. Além disso, os clientes poderão se divertir com a moeda própria da BR Machine.

As máquinas da marca têm alto índice de premiação e credibilidade. Além disso, as pelúcias da BR Machine são de alta qualidade e há coleções temáticas exclusivas. “Cada produto colocado dentro das máquinas recebeu o selo de certificação do INMETRO, ou seja, o cliente que capturar, leva para casa uma pelúcia que, além de bonita, é perfeita e segura para entregar para crianças ou colecionar”, destaca Elcio De Marco.

A marca é facilmente reconhecida pelas suas máquinas exclusivas, como a Sunshine Crane, que tem uma estrutura similar a uma Kombi azul, veículo muito popular entre os anos 60 a 90. Ela, com certeza, será um dos destaques da primeira unidade física da BR Machine.

Localização

A loja está localizada no Shopping Aricanduva, ao lado da praça de alimentação Sílvio Romero, Arcos 43 e 44.