Em um mercado de cosméticos brasileiro em franca expansão, sendo o terceiro maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e China, com um faturamento de R$ 124,5 bilhões em 2021 e previsão de alcançar R$ 130 bilhões em 2026, a Buq Care se destaca por sua trajetória meteórica, alcançando um faturamento milionário em apenas oito meses. A empresa, fundada pela influenciadora empreendedora, Rayssa Buq que soma mais 11 milhões de seguidores, com fé inabalável e visão inovadora, conquista o público com sua abordagem autêntica e produtos de alta qualidade que realmente funcionam.

A Buq Care se diferencia em um cenário onde a busca por produtos naturais e orgânicos cresce 14% ao ano no Brasil, atendendo a uma demanda crescente por cosméticos mais saudáveis e conscientes. A empresa se baseia em uma filosofia que prioriza a qualidade e a eficácia dos produtos, conquistando a confiança dos consumidores e impulsionando o marketing boca a boca, fundamental no mercado de cosméticos, onde 87% dos consumidores confiam nas recomendações de amigos e familiares.

A fundadora da Buq Care enfatiza a importância de oferecer produtos autênticos e confiáveis, colocando a satisfação do cliente como principal objetivo. "A maior estratégia de um negócio é fazer produto bom que realmente funcione, e não engane as pessoas. Quando o produto é bom, o maior marketing é o famoso 'boca a boca'", afirma.

Para a influenciadora, a fé em Deus é um pilar fundamental na vida da fundadora e na condução da empresa. Essa crença guia as decisões e inspira a responsabilidade social da Buq Care, que realiza ações para apoiar mulheres e crianças. A empresa acredita que o sucesso vai além do lucro e busca gerar um impacto positivo na comunidade.

A empresa reconhece a relação entre autocuidado e saúde mental, questão cada vez mais relevante para os consumidores brasileiros, oferecendo produtos que promovem a autoestima e o relaxamento. Essa abordagem vai ao encontro da crescente busca por bem-estar. A empresa tem uma missão clara: contribuir para o bem-estar físico e mental de seus clientes, através de produtos de qualidade e iniciativas que promovem o autocuidado.

Com planos ambiciosos para o futuro, a Buq Care tem como objetivo revolucionar o mercado nacional e internacional com autenticidade e qualidade. A empresa se consolida como um case de sucesso no mercado de cosméticos brasileiro, demonstrando que é possível alcançar o sucesso com valores fortes, produtos de qualidade e uma visão inovadora.