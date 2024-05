Divulgação Felipe Coxinha possui mais de 1 milhão de seguidores somente no instagram

No cenário atual, onde a reinvenção é uma constante, alguns indivíduos conseguem unir a arte com sua profissão de maneira excepcional. Um desses talentos é Felipe Reis, mais conhecido como " Felipe Coxinha ", um dançarino e animador que conquistou as redes sociais com seu jeito irreverente e carisma contagiante e hoje conta com mais de 1 milhão de seguidores.

Nascido em Salvador, na Bahia, Felipe iniciou sua jornada profissional como barman, mas logo percebeu que sua verdadeira paixão estava em animar festas e eventos . Assim, com coragem e determinação, ele se aventurou no mundo do entretenimento, transformando-se em um animador de festas que conquistava o público com sua energia contagiante e habilidades de dança.

Com o passar dos anos, Felipe Reis se tornou uma figura reconhecida não apenas por sua habilidade de entreter, mas também por seu humor único e sua versatilidade. Além de dançarino, ele se aventura como influenciador digital, trapezista e supervisor de entretenimento e lazer em um hotel em Búzios, no Rio de Janeiro.

Sua jornada de sucesso não se resume apenas às redes sociais. Felipe Coxinha também é procurado por grandes marcas para campanhas de publicidade, graças à sua enorme popularidade e engajamento nas redes sociais, onde acumula mais de 1 milhão de seguidores.

Apesar de sua crescente fama e sucesso, Felipe Reis mantém-se fiel às suas raízes e ao amor pela arte de entreter. Ele atribui grande parte de sua inspiração à sua mãe, cujos ensinamentos e valores moldaram sua trajetória e o tornaram o artista admirado que é hoje.

O carisma e o carinho que Felipe Reis demonstra pelo público são pontos-chave de sua personalidade, que o tornam não apenas um artista talentoso, mas também um ser humano dedicado e amado por aqueles que têm o prazer de conhecê-lo.

Seja em casamentos, festas de aniversário ou eventos privados, Felipe Coxinha continua levando alegria e diversão a todos os lugares que passa. Se você ainda não o segue, não perca mais tempo e junte-se aos milhões que já se encantaram com seu talento e irreverência.



