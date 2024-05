Divulgação Ana Hickmann é atração em shopping de São Paulo





A apresentadora Ana Hickmann participou na tarde desta segunda-feira (06), da reinauguração da loja da Rommanel, marca especializada no mercado de joias banhadas a Ouro 18K e Prata 925, que aconteceu no Morumbi Shopping. Parceira da Rommanel e licenciada da marca, Ana atendeu a imprensa nacional e as pessoas presentes no local.

“Com a Rommanel, eu descobri um pouco mais sobre esse acessório que eu gosto tanto. Eu gosto de anéis e eu tenho momentos e fases de determinados acessórios, brinco e anel para mim, sempre, o tempo todo" conta Ana Hickmann.





Inaugurada em 2015, a loja do Morumbi Shopping ganha em 2024 inúmeras novidades, em um novo conceito que visa proporcionar uma experiência de compra personalizada para cada cliente em um projeto moderno. Com 38 m², a loja fica localizada no piso superior do Morumbi Shopping e passa a contar agora com duas entradas para dois corredores diferentes.





As novidades na loja começam com os elementos icônicos da marca, com as cores roxa e lilás e uma vitrine com comunicação digital, facilitando a troca de campanhas, junto com a flexibilidade de ser mais compacta, onde os expositores podem seguir a mesma linha de criação fluída, com diferentes tamanhos e volumetrias.

Em expansão neste ano, a Rommanel pretende abrir 40 novos pontos de vendas, por meio de seus distribuidores, entre lojas e quiosques. Com mais de 320 unidades espalhadas pelo país, e 3.500 modelos de joias, a Rommanel faz parte do dia-a-dia de milhares de empreendedores que revendem os produtos no Brasil, e também internacionalmente, com presença nos Estados Unidos e em mais de 15 países, empregando cerca de 600 colaboradores diretos e mais de 3.500 indiretos.