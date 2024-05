Divulgação Jociane Rigoni, especialista em logística





Jociane Rigoni, nascida em Palmeira, Paraná, é um exemplo inspirador de liderança feminina em um campo predominantemente masculino: a logística. Com uma formação sólida em administração de empresas, mestrado em psicologia organizacional e doutorado em marketing de relacionamento e logística, Jociane ascendeu à liderança de uma empresa de logística com mais de 300 funcionários, atendendo aos principais players do varejo brasileiro.

“Para mim, tornar-me uma líder em um campo predominantemente masculino como a logística foi um desafio, mas também uma oportunidade incrível para crescer e fazer a diferença” , afirma Jociane.

Jociane reconhece os desafios enfrentados em sua jornada, destacando sua determinação, e valores como: ética, transparência, flexibilidade e agilidade como elementos essenciais para seu sucesso. Além disso, ressalta a importância de construir uma rede de apoio com colegas, colaboradores fiéis e mentores, tanto homens quanto mulheres, que a inspiraram, orientaram e apoiaram ao longo do caminho.

“Desde o início, mantive uma confiança inabalável em minhas habilidades e conhecimentos. Sabia que tinha muito a contribuir, independentemente do ambiente predominantemente masculino” , lembra Jociane.

A busca constante por excelência em tudo que faz, a capacidade de inovar e pensar de forma criativa, e a humildade em reconhecer o potencial de outras pessoas foram fatores decisivos na trajetória de Jociane. Ela acredita que a comunicação clara, a empatia, a inteligência emocional, a capacidade de delegar e capacitar, a visão estratégica, a coragem para tomar decisões, a adaptabilidade, a resiliência, o foco no cliente e a orientação para resultados são características essenciais para um líder bem-sucedido.

“Concentrei-me em ser a melhor profissional possível, investindo continuamente em minha formação, adquirindo conhecimentos especializados e buscando excelência em tudo que fazia. Isso me permitiu ganhar respeito e reconhecimento dentro do setor” , explica Jociane.

Jociane destaca a importância de integrar sua experiência prática em liderança com sua formação acadêmica em psicologia organizacional, marketing de relacionamento e logística para criar soluções inovadoras e alcançar resultados excepcionais. Ela afirma que essa combinação de conhecimento teórico e experiência prática é fundamental para seu sucesso profissional e para o sucesso da organização como um todo.

“Minha integração da experiência prática em liderança com minha formação acadêmica é fundamental para criar soluções inovadoras e alcançar resultados excepcionais” , reitera Jociane.

Jociane Rigoni é um exemplo inspirador de liderança feminina em um campo desafiador. Sua trajetória demonstra que, com determinação, foco, conhecimento e valores sólidos, é possível superar obstáculos e alcançar o sucesso, mesmo em ambientes predominantemente masculinos. Sua história serve como um farol para as próximas gerações de mulheres que desejam seguir carreira na logística e em outras áreas tradicionalmente dominadas por homens.

“Acredito firmemente que todos têm o potencial de liderar, independentemente de gênero, e busquei ser uma voz para essa causa” , finaliza Jociane.