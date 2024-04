Etienne Laurent O fundador da Tesla, Elon Musk





Apenas duas semanas depois de iniciar demissões de pelo menos 14.000 funcionários, a Tesla está agora demitindo centenas de outros – incluindo executivos seniores e a maioria de sua equipe de Supercharging.

De acordo com um e-mail relatado pela primeira vez por The Information e depois por Electrek, Rebecca Tinucci, diretora sênior de carregamento de veículos elétricos da montadora, está deixando a empresa na terça-feira, junto com a maior parte da equipe de 500 pessoas que ela supervisionou. O chefe do programa de novos veículos da Tesla, Daniel Ho, também saiu junto com sua equipe. Esses cortes se somam à recente redução de 10% na força de trabalho – e o e-mail de Musk deixa espaço para mais.

No e-mail enviado aos executivos ontem à noite, Musk disse que deseja que a Tesla seja “absolutamente dura” em relação aos cortes, e que os funcionários que trabalham sob executivos que “obviamente não passam no teste excelente, necessário e confiável” também estariam fora de um trabalho. Embora a escala total destas novas demissões não seja clara, a Bloomberg informou anteriormente que a redução total do número de funcionários da Tesla, que começou no início deste mês, poderia acabar chegando a 20% de sua força de trabalho, ou bem mais de 20.000 funcionários.

Tinucci foi notavelmente responsável pelo lançamento da rede Supercharger da Tesla durante seus seis anos na empresa, incluindo esforços para fazer com que outras empresas adotassem o Padrão de Carregamento Norte-Americano (NACS) desenvolvido pela Tesla. Em seu e-mail, Musk diz que a Tesla ainda construirá novos Superchargers e concluirá aqueles que já estão em construção.

Outros afetados pelas novas demissões incluem Daniel Ho, um veterano de dez anos da Tesla que atuou como diretor de programas de veículos e iniciativas de novos produtos, e como gerente de programa para os veículos Modelo S, 3 e Y. A maior parte da equipe de políticas públicas liderada pelo antigo chefe de políticas e desenvolvimento de negócios Rohan Patel (que deixou a empresa durante a onda anterior de despedimentos) também está a ser despedida.

Esses últimos cortes de empregos seguem o que já parece ser um ano terrível para a Tesla. O preço das ações da empresa sofreu uma queda, à medida que as margens de lucro caíram para os mínimos de seis anos, em meio às reduções de preços que ocorreram em resposta ao aumento da concorrência e à menor demanda por VEs. A empresa também está lidando com uma infinidade de questões de reputação que afetam sua marca – incluindo investigações intermináveis ​​sobre seu recurso Autopilot , um recall de seu Cybertruck e o comportamento controverso de Musk, tanto online quanto no tribunal.