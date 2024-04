Divulgação Empresa brasileira concorre a prêmios de inovação na França usando inteligência artificial e nanotecnologia





A Fortquim , empresa brasileira do setor químico situada em São José dos Pinhais/PR, participou da In-Cosmetics Global em Paris, atraindo os olhares de grandes potências mundiais para a tecnologia e potencial de inovação do Brasil nesse segmento e também em Tecnologia da Informação, com um robô de Inteligência Artificial.

A empresa, que tem mais de 20 anos no mercado nacional e o selo GPTW ( Great Place to Work ), lançou-se pela primeira vez no mercado internacional, com o apoio da APEX Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), que atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira.

Tecnologia e IA

Para apresentar seus produtos, a Fortquim desenvolveu especialmente para a In-Cosmetics Global um robô de inteligência artificial, intitulado FortBot, que respondia aos visitantes do seu stand todas as informações sobre o portfólio de produtos e soluções da empresa, além de ser capaz de entender e responder em vários idiomas. Os visitantes podiam usar texto ou voz para interagir com o robô, que era capaz de compreender e formular sentenças complexas, além de dar sugestões de combinações de produtos para atender às necessidades de cada visitante ou potencial cliente.

“O uso de um robô foi nosso grande diferencial na feira e chamou muito a atenção daqueles que visitaram o nosso stand. Apostamos na IA para a In-Cosmetics Global. Nosso robô foi desenvolvido nos laboratórios da Fortquim, tendo como base a linguagem phyton, uma das mais avançadas do momento. Ele usa uma rede neural baseada no GPT-4 e faz um cruzamento de dados inteligente com a nossa base de dados de produtos, podendo responder de maneira humanizada e personalizada a cada pessoa, em seu próprio idioma”, diz Felipe Vieira, gestor de marketing da Fortquim. O robô pode ser testado gratuitamente através do link .

A empresa, conhecida por produzir e distribuir insumos e matérias primas para empresas de diversos setores do mercado nacional, apresentou em Paris o Kappa VB e o Kappa VB Cream, que combinam extratos de algas marinhas (Kappaphycus alvarezii) cultivadas na costa brasileira com extratos vegetais da floresta amazônica (Virola bicuhyba). Ambos produtos proporcionam possibilidades de formulações e soluções cosméticas com propriedades antioxidantes, anti-rugas, hidratante e cicatrizantes para pele e com efeito protetor, selante e anti-queda para o cabelo, apresentando toque seco e rápida absorção pela pele.

Esses produtos foram apresentados ao grande público não apenas no stand da Fortquim, mas ficaram expostos em lugares de destaque na feira, Innovation Zone e Sensory Bar, junto com outras gigantes do setor.

A empresa também apresentou produtos como óleos e manteigas vegetais da Amazônia, desenvolvidos pela ParaOil, fundada por Gilberto Nobumasa, que recentemente uniu-se ao quadro societário da Fortquim. Ambas empresas trabalham atualmente em um blend de óleos de pracaxi, copaíba e algas marinhas.

Inovação

Além de usar produtos representativos da nossa biodiversidade brasileira, 100% naturais, veganos e que não realizam testes em animais, outro grande diferencial de inovação está no desenvolvimento de produtos que usam a nano-emulsão para que as moléculas desse composto penetrem mais eficazmente nas camadas mais profundas da pele. “Quando essas moléculas são adicionadas à uma formulação, isso permite que as moléculas bioativas sejam transferidas para as células, onde podem desenvolver suas propriedades com máxima absorção”, conta Lívia Galdino, doutora em biologia e responsável pelo desenvolvimento dos produtos na Fortquim.

Os produtos apresentados foram desenvolvidos em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em tempo recorde de apenas cinco meses. “Muitas empresas do setor levam anos para desenvolver produtos como esse. Graças ao empenho e brilhantismo de cada envolvido, conseguimos obter um produto de alta tecnologia e com essas características em menos de seis meses”.

Futuro

Segundo Sandro Nunes, CEO e fundador da Fortquim, esse novo momento da empresa representa a realização de um sonho e uma grande oportunidade. Os planos para o futuro incluem a expansão internacional da empresa e a promoção do Brasil como um polo de desenvolvimento tecnológico e de pesquisa no exterior.

Contudo, o maior objetivo da Fortquim, segundo seu fundador, continua a ser o foco nas pessoas. “Há mais de 20 anos era difícil imaginar que chegaríamos até aqui, desenvolvendo produtos de alta tecnologia e em um momento de expansão internacional. Contudo, tudo isso que fazemos na empresa vai muito além do objetivo do lucro. Meu objetivo sempre foi mudar a vida de pessoas, tanto aquelas que se beneficiam dos nossos produtos como as que estão diretamente ligados a nós, sejam os agricultores, funcionários, fornecedores, etc. Sustentabilidade para mim é mais do que apenas cuidar do meio ambiente, mas também cuidar das pessoas envolvidas em cada etapa, trazendo qualidade de vida e dignidade juntamente com a preservação ambiental”, conclui.