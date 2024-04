Divulgação Como as empresas estão moldando o futuro verde no Brasil





No atual contexto global, a preocupação com a sustentabilidade e preservação do meio ambiente é crescente, e temas como energia renovável, transporte elétrico, créditos de carbono e reutilização de água estão no centro dessa transformação. Na última terça-feira, 16 de abril, em São Paulo, líderes empresariais se reuniram no evento organizado pelo Grupo Mercado e Opinião para discutir a integração de práticas sustentáveis nos negócios de forma lucrativa.

Artur Gyrmbaum, do grupo O Boticário, Ricardo Stoppe, do Grupo Ituxi produtora de créditos de carbono, e Vanessa Pilz da Reiterlog, investidora em caminhões elétricos, compartilharam suas estratégias sobre a adoção de práticas sustentáveis como uma vantagem competitiva e uma oportunidade de mercado. Liliana, presidente da Lupo, destacou como sua empresa está liderando no reaproveitamento de água, reduzindo impactos ambientais e custos operacionais.

A energia renovável, incluindo fontes como solar e eólica, está avançando rapidamente, impulsionada pela necessidade de reduzir as emissões de carbono e promover a sustentabilidade. Paralelamente, o setor de veículos elétricos está se expandindo, oferecendo alternativas limpas e eficientes aos combustíveis fósseis, com uma crescente infraestrutura de recarga que atrai consumidores preocupados com o meio ambiente.

O mercado de créditos de carbono também está ganhando importância, com governos e empresas buscando atingir metas de neutralidade de carbono. Esse mercado incentiva inovações e cria oportunidades de investimento em tecnologias limpas.

Além disso, o governo brasileiro está incentivando empresas que adotam práticas sustentáveis através de isenções fiscais e linhas de financiamento especiais, destacando empresas que alcançam altos padrões de desempenho ambiental e social.

Os líderes do Grupo Mercado & Opinião, Marcos Koenigkan e Paulo Motta, reforçam que a responsabilidade social é fundamental na cultura organizacional do grupo. O compromisso com a sustentabilidade não apenas fortalece o desempenho empresarial, mas também projeta um futuro mais sustentável e próspero para o Brasil e para o planeta.