Divulgação A banda norte-americana The Calling





Após superar desafios logísticos que adiaram seus planos em 2022 e 2023, a banda norte-americana The Calling escolheu o Brasil para o lançamento de sua turnê comemorativa do álbum Camino Palmero . O grupo promete uma série de 18 shows emocionantes entre abril e maio, mas antes de subir aos palcos, darão início aos compromissos no país com uma coletiva de imprensa exclusiva.

A coletiva, marcada para o dia 22 de abril às 19h30, acontecerá em uma luxuosa mansão em São Paulo, reservada apenas para convidados e membros da imprensa. Este evento não só serve como o pontapé inicial para os shows, mas também como uma oportunidade para a banda discutir os detalhes da turnê e seu significado especial após tantos anos de sucesso.

"Estamos muito animados para voltar ao Brasil e compartilhar essa experiência única com nossos fãs", afirma Alex Band, o vocalista da banda. "Este evento é uma maneira de nos reconectarmos com a mídia e os fãs, e de celebrar todas as memórias que Camino Palmero nos trouxe."

Durante a coletiva, a imprensa terá a chance de interagir diretamente com os membros da banda, fazendo perguntas e capturando as primeiras impressões sobre o retorno tão esperado. Além disso, o evento contará com um coquetel com buffet e bebidas, criando um ambiente acolhedor e festivo.

Os preparativos para a coletiva e toda a agenda de compromissos de mídia no Brasil estão sob a gestão dos renomados assessores Diego de Paula, Melly Ramalho, Marco Fernandes e Betinho Alves que organizam minuciosamente cada detalhe para garantir que a turnê e seus eventos associados transcorram sem contratempos.

Este retorno ao Brasil marca uma nova fase para The Calling, celebrando um álbum que definiu uma geração e ainda ressoa fortemente com o público. A coletiva de imprensa não apenas simboliza o início da turnê, mas também reafirma o vínculo duradouro da banda com os fãs brasileiros, prometendo ser um evento memorável que antecede uma série de shows igualmente históricos.