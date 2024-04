Divulgação Reforma agrária em Senador Sá: agricultores familiares recebem títulos de terra





Em um marco importante para a reforma agrária no município de Senador Sá, no Ceará, a 268 km da capital cearense, 32 famílias da Associação Tucunduba 02 receberam na tarde de quarta-feira (17) os títulos de posse da terra que cultivam. A entrega foi realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDAECE), em parceria com a gestão municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município. A área, que em breve se tornará um assentamento estadual, representa um passo fundamental para garantir a segurança jurídica e o desenvolvimento das famílias agricultoras.

Para o agricultor Manoel, um dos beneficiados, o título da terra representa a realização de um sonho antigo. "É um dia histórico para nós", afirma. "Há muitos anos que lutamos por essa terra, e agora podemos finalmente ter a certeza de que ela é nossa. Isso nos dá tranquilidade para investir no futuro e trabalhar com mais afinco."

A entrega dos títulos é fruto do compromisso do Governo do Estado do Ceará com o fortalecimento da agricultura familiar. "Nosso objetivo é garantir que as famílias agricultoras tenham acesso à terra, ao crédito e à assistência técnica para que possam produzir com qualidade e gerar renda", destaca João Alfredo, superintendente do IDACE.

Com a titulação da terra, a Associação Tucunduba 02 se prepara para se tornar um assentamento estadual. Isso significa que as famílias terão acesso a um conjunto de políticas públicas específicas, como infraestrutura rural, educação e saúde.

A iniciativa é vista como um passo importante para o desenvolvimento do município de Senador Sá. "A reforma agrária é fundamental para a justiça social e para o desenvolvimento do nosso município", afirma o gestor do município, Bel Júnior. "Com a titulação da terra, as famílias agricultoras terão a oportunidade de construir uma vida melhor para si e para suas famílias", conclui.