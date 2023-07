Reprodução: Instagram Netinho Reis é filho de uma das irmãs de Washington Reis e sobrinho neto de Wilson Miguel

Por Sidney Rezende

Um ditado americano diz que o que acontece em "Vegas fica em Vegas". Adaptado ao jogo do poder de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, poderia-se dizer que "o que acontece entre os Reis fica entre eles". Circulou a boca miúda que existe uma banda da família que gostaria de ver o atual prefeito Wilson Miguel, tio do secretário de Transportes Washington Reis (MDB) tentar a reeleição tendo como vice o sobrinho Netinho Reis, empresário do ramo de reciclagem, de 30 anos. Ocorre que os mais influentes já teriam convencido Netinho a vir como cabeça de chapa. E o argumento é que ele é "carismático", "muito inteligente", "comunicativo", "jovem", sensível a causas ambientais e, mesmo não querendo ser político, tem mais chances de vitória. Washington teria encomendado uma pesquisa e o nome do Netinho foi muito bem aceito. Falta combinar com o tio Wilson.

O novo amigo de Carlos Bolsonaro

O neurocirurgião e vereador Rogério Amorim (PTB) se tornou interlocutor frequente de Carlos Bolsonaro, o filho "bruxo" do ex-presidente. Rogério e Carlos estão afinados politicamente e trocam impressões sobre a situação política do Rio. Tem gente que vê aí uma possível construção de um nome diferente para sucessão do prefeito Eduardo Paes, que seria o do deputado Rodrigo Amorim, irmão de Rogério. Ele aceita vir candidato, mas com o apoio da extrema-direita.

Tem peso quem tem a caneta

Na inauguração do Rio Imagem Baixada, complexo público de exames de saúde, o governador Cláudio Castro recebeu os cumprimentos por todos que discursaram antes dele. A falha da cerimônia foi ninguém se lembrar que aquele terreno só foi comprado por empenho pessoal do então governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, em 2008. Se isso não tivesse sido feito, a obra não existiria. Quem não é visto, não é lembrado.

Crivella recomenda pisar na terra

A vida não está fácil para ninguém. O ex-prefeito Marcelo Crivella enviou vídeo para sua lista de amigos alertando que o anti-inflamatório mais barato que existe para melhorar as articulações do corpo e a cicatrização de feridas é botar o pé na terra. A conclusão é que a quantidade de radicais livres e moléculas trazem carga positiva e a terra interage uma força negativa.

Picadinhos

Feira de empreendedorismo Expo Favela Innovation estará pela primeira vez no Rio de Janeiro, nos dias 29, 30 e 31 deste mês, na Cidade das Artes.

A Clínica da Gávea, especializada em dependência química e tratamento psiquiátrico, acaba de inaugurar sua unidade na Tijuca, pertinho do metrô.

Nos cinco primeiros meses do ano, a Light registrou sete quedas de balão em sua rede ou próximos a ela. O número já supera todas as ocorrências de 2022.