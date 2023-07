O Dia Alfredo Lopes

Por Sidney Rezende



A hotelaria está eufórica com a escolha do Rio como sede do encontro do G20, em novembro de 2024. O encontro vai reunir chefes de Estado das 20 maiores economias do mundo e representantes de 10 nações convidadas. O volume de investimento injetado na economia carioca, em dólar, será anunciado agora em setembro na Índia, quando o Brasil assume o comando do evento. "Vamos receber ministros da Fazenda e presidentes dos Bancos Centrais de 19 países e da União Europeia que, juntos, representam cerca de 80% de toda a economia global", disse o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes.

Será encaminhado ao Governo do Estado um pedido de reforço na segurança das delegações. "Eventos como esse atraem a atenção do mundo e projetam uma imagem positiva de nossa cidade. Isso demonstra a importância de um calendário de eventos para a atividade hoteleira e para o turismo em geral, com impactos nos setores de comércio, shoppings, bares e restaurantes, além de elevar a arrecadação de impostos, o que representa novos investimentos na cidade", comemorou Lopes.

Homens para falar de saúde da mulher



Uma audiência pública da Comissão de Saúde da Alerj chamou a atenção. O encontro debatia um programa com uma linha de cuidados para as pacientes com endometriose atendidas no SUS. Curiosamente, entre as seis pessoas que compunham a mesa, havia apenas uma mulher, a subcoordenadora de Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria Pública, Alessandra Nascimento. Além dela, estavam o presidente da comissão, deputado Tande Vieira (PP); o coordenador de saúde da mulher da Secretaria de Estado de Saúde, Antônio Braga Neto; o obstetra e integrante da câmara técnica de ginecologia e obstetrícia do Cremerj, Ricardo Bassil Lasma; o deputado Dr. Deodalto (PL), que é médico obstetra, e o deputado Felipinho Ravis (SDD).



Fazendo a economia girar



Em 10 anos de circulação em Maricá, a moeda social Mumbuca já injetou na economia da cidade mais de R$ 1 bilhão, totalizando uma média atual de 15 mil transações por minuto. "Um terço dos moradores da cidade a utilizam", disse o secretário de Economia Solidária, Adalton Mendonça.



Mais um direitista na janela



De olho em 2024, o deputado Alan Lopes quer para si o espólio bolsonarista. Militante de direita na internet, radical, ele tem interesse em disputar a indicação de vice, se vingar a candidatura de Braga Netto à Prefeitura do Rio. Ou qualquer outro cabeça de chapa de extrema direita. A sua pauta é segurança pública, com foco na desordem urbana.



Hemorio realiza na próxima terça-feira, de 10h às 15h, campanha de doação de sangue no Instituto Chaya, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

Rede Incluir promove, na próxima sexta-feira, feira de empregos para pessoas com deficiência com 580 vagas. Será na Estácio Tom Jobim, na Barra da Tijuca, das 9h às 17h.

Inscrições gratuitas para o curso de lideranças políticas do RenovaBR vão até dia 28 de julho.