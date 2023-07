Por Sidney Rezende



Reprodução Renata Souza, deputada estadual do Rio de Janeiro

Um ano e dois meses na prisão sem ter cometido crime. Esse é o tempo médio que uma pessoa fica presa injustamente por erros em reconhecimento fotográfico em delegacias, segundo levantamento da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Para tratar do assunto foi instalada na Alerj uma Comissão Parlamentar de Inquérito presidida pela deputada Renata Souza (PSOL). Ela quer investigar o tamanho real do problema. "Em uma amostra da Defensoria, de 242 processos referentes ao período de 2005 a 2021, 30% foram prisões com base em reconhecimento fotográfico. Desses, 54 tiveram a prisão preventiva decretada exclusivamente com base nesse procedimento", explica a parlamentar. "Vamos finalizar um relatório com recomendações e possíveis indenizações tanto no âmbito do Judiciário como na esfera cível", complementa Renata Souza.



Economia na Zona Norte



O estádio Nilton Santos tem recebido uma série de eventos, como o Numanice, da cantora Ludmilla, que acontece hoje. Essa movimentação tem animado a economia da Zona Norte do Rio. Os shows do ColdPlay, em março, por exemplo, trouxeram impacto econômico favorável de R$ 86,3 milhões com a venda de ingressos e gastos com comida, bebida e transportes. Os cálculos são da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. Se levar em conta os gastos dos turistas que vieram exclusivamente para o show, o valor aumenta.



Concessão da Light e Enel até 2026; e depois?



Para renovação ou outra licitação, o secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, aponta para necessidade dos contratos considerarem novas tecnologias, assim como transição energética e descentralização da distribuição de energia baseada em fontes sustentáveis.



Mais acessibilidade nos sinais de trânsito



Pouca gente sabe, mas o presidente da Associação Comercial do Rio, Josier Vilar, é daltônico. E há anos luta por uma causa para facilitar a vida de quem tem este problema. A proposta é que sinais de trânsito seriam quadrados, no vermelho; triangulares, no amarelo; e circulares, no verde.



PICADINHOS





Jornalista Fernando Molica lança na terça-feira seu primeiro livro de contos, "Náufragos". Será na Livraria da Travessa, de Botafogo, a partir das 19h.

Bloco Filhos de Gandhi comemora 70 anos com roda de samba, no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, amanhã, de 12h às 17h.

Pesquisa da fintech Trigg mostra que 71% dos brasileiros pretendem consumir mais no segundo semestre.