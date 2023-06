Divulgação Aline Macedo

A aprazível Miguel Pereira vai bombar nesta sexta-feira (30). Com uma empada recheada de azeitonas, o prefeito Miguel Português vai receber o governador Cláudio Castro para comemorarem a instalação de uma fábrica de cerveja e outra de chocolates. E além disso, a cidade vai sediar o lançamento da expansão do RJ Digital. O secretário Mauro Farias convidou todos os alcaides do Rio para apresentar o projeto do Governo Digital, além de promover uma capacitação.

