Divulgação: Polícia Civil Suspeitos são autuados por uso de linha chilena para soltar pipa

Desde que um menino de cinco anos levou 58 pontos no pescoço por causa de um ferimento com linha chilena, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara do Rio recebeu seis denúncias de lojas que comercializam o material. Na segunda-feira, outra criança foi machucada. Vale lembrar que a venda do produto foi banida na cidade por uma lei de Vera Lins (PP), presidente do colegiado. Os estabelecimentos irregulares estão sujeitos a multa de R$ 2 mil.

