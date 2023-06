Aline Macedo Aline Macedo

Levado ao antigo DEM por Cesar Maia, a quem acompanhou na mudança para o PSDB, Bruno Kazuhiro não está mais trabalhando com a filha do padrinho na Secretaria de Turismo. Ele vai embarcar no partido Novo, atuando na montagem dos diretórios e estratégia de candidaturas.

