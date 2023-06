Eduardo Barreto / CMRJ Comissões da Câmara debatem o Plano Diretor

Causou desconforto na Câmara o envio pela Prefeitura de mais um pacote de emendas ao Plano Diretor. Tanto que alguns vereadores chegaram a cogitar rejeitar todas as 18 propostas — apresentadas na sexta-feira (9), no feriadão. Mas deram um passo atrás ao serem alertados da existência de boas modificações, como a que reinsere o Termo Territorial Coletivo (TTC). Na semana que vem, as comissões de Justiça e Redação, de Orçamento e do Plano se reúnem.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.