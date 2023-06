Reprodução Aline Macedo

No seu 215º aniversário, comemorado nesta terça-feira (13), o Jardim Botânico ganha de presente um investimento de R$ 3,6 milhões da Alliança Saúde. Os recursos serão empregados, durante três anos, em atividades do Centro de Responsabilidade Socioambiental. Os programas incluem agendas culturais, como concertos musicais e oficinas artísticas, além de bolsas de iniciação científica para jovens de 15 a 18 anos em situação de risco socioeconômico.

“Uma sociedade saudável investe em prevenção, cuidado e bem-estar, não só humano, mas animal e ambiental. Esse conceito amplo de saúde norteia nossa parceria com o Jardim Botânico e inspira nosso propósito com o patrocínio: pela saúde de todos, cuidamos de quem pode cuidar do planeta”, afirma Isabella Tanure, vice-presidente do Conselho de Administração da Alliança Saúde.