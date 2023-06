Divulgação Cristina Mel assina ficha de filiação ao PL

A cantora gospel Cristina Mel baixou em Brasília esta semana para assinar a ficha de filiação ao PL — com aval do ex-presidente Jair Bolsonaro e da presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro. Mas a performance eleitoral não vai ser no DF, e sim na Baixada Fluminense. Ela é a principal aposta do deputado estadual Alan Lopes (PL) para uma vaga de na Câmara de Nova Iguaçu no ano que vem. Em 2022, foram quase 24 mil votos para deputada federal.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.