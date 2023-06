Aline Macedo Aline Macedo

A vereadora Teresa Bergher ficou intrigada ao analisar o programa Prato Carioca. Em 2022, quando foi criado, foram servidas 619 mil refeições das cozinhas comunitárias. A previsão da LOA 2023 ficou parecida: 504 mil, mas a LDO de 2024 prevê o dobro. Indagada sobre como seria a expansão, a Secretaria de Trabalho e Renda informou que a meta de 1 milhão já deve ser batida este ano. Cada uma das atuais 15 cozinhas fornece cerca de 280 refeições ao dia.

