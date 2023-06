Divulgação / Alerj Os vereadores Jorge Felippe e Rogério Amorim

O Diário Oficial do Município cantou um dia depois de a Câmara aprovar o retorno da antiga escala da Guarda Municipal. Os principais perdedores foram Jorge Felippe (União) e Rogério Amorim (PTB), que ficaram sem espaço na prefeitura após defenderem a manutenção das 60 horas de descanso. Foram exoneradas indicações do veterano na Gerência Executiva Local de Bangu, além da presidência da Imprensa da Cidade. Já o petebista ficou sem a GEL da Usina.

