Reprodução Aline Macedo

Mal a Câmara do Rio decretou, no plenário desta terça-feira (6) a vitória do Executivo na aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLC) 7/2021, que retoma a antiga escala da Guarda Municipal, e Eduardo Paes (PSD) já saiu em comemoração nas redes sociais. Em seu perfil no Twitter, o edil publicou um vídeo celebrando a aprovação do PLC e agradecendo pelos votos favoráveis dos parlamentares da Casa.

O prefeito também ressaltou que a medida não visa prejudicar a GM, mas favorecer a população, e acrescentou que ela também trará benefícios para a corporação. “Com mais agentes à disposição, o serviço vai se tornar mais efetivo, mais organizado e a nossa GM vai conquistar cada vez mais o respeito e a admiração de todos os cariocas", afirmou.

Vale lembrar que a GM entrou em greve duas vezes no último mês, na tentativa de barrar a aprovação do projeto — com a mais recente após o sinal verde em primeira discussão para o PLC. Até o momento o efetivo cumpria a jornada de 12 horas de trabalho e 60 horas de descanso (12x60), que passou a valer na gestão Crivella. Quando a norma entrar em vigor, após publicação no Diário Oficial, a corporação voltará a cumprir a antiga escala de 12x36.

Em nome de todos os cariocas, agradeço aos vereadores que aprovaram nosso projeto de lei que retoma a normalidade da escala da Guarda Municipal. Com isso, vamos passar a ter o triplo de agentes patrulhando as ruas e garantir mais segurança e ordem pública. Vitória do Rio!

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.