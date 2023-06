Reprodução Aline Macedo

O nome de Vinicius Jr volta a aparecer na pauta da Alerj nesta terça-feira (6), dessa vez no projeto de lei que cria a política “Vini Jr” de combate ao racismo nos estádios e arenas do estado do Rio. De autoria do deputado Prof Josemar (PSOL), a proposta visa homenagear o jogador do Real Madrid, vítima de um caso recente de racismo em campo, numa partida pela liga espanhola. “O racismo escancarado sofrido em forma de perseguição em partidas de futebol realizadas na Espanha o tornaram símbolo de resistência e reforçaram a necessidade da criação de uma política de incentivo ao respeito, bem como a criação de um protocolo de combate ao racismo em arenas esportivas”, justifica o parlamentar.

O texto prevê a obrigação de campanhas educativas de combate ao racismo antes do início do evento esportivo ou durante o período de intervalo — de preferência em locais chamativos, como telões e outdoors. Além disso, a iniciativa também estabelece a interrupção da partida em caso de conduta racista por qualquer pessoa presente. Para contribuir com o sistema de prevenção desses casos, a proposta determina a criação do Protocolo de Combate ao Racismo, a ser adotado pelas arenas e estádios fluminenses.

Vale mencionar que o projeto chegou a causar um dedinho polêmica na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive com pedido de mais tempo para ser analisado. No entanto, pela proposta correr em regime de urgência, não foi concedida a vista. Caso a medida seja aprovada em plenário, seguirá para o gabinete do governador Cláudio Castro, que terá 15 dias para a sanção.

*Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.