Reprodução Aline Macedo

Integrante da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, Washington Quaquá (PT) está dedicado a convencer o presidente Lula a, junto com a iniciativa privada, participar da compra da Tap. Para o ex-prefeito de Maricá, o controle da companhia aérea portuguesa não só facilitaria o acesso do Brasil à Europa, como, de quebra, ainda ajudaria na recuperação do Galeão, transformando o aeroporto em um grande hub. Para levar a ideia adiante, o deputado quer arregimentar os principais comandantes das políticas de turismo — a ministra Daniela Carneiro, que contou com o apoio do petista em sua nomeação, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Sem contar Fernando Haddad: o piloto da economia já foi homenageado com um dos jantares de Quaquá em Brasília.

Picadinho

O MetrôRio inaugura amanhã, na estação Central do Brasil/Centro, a exposição "Amazônia", do fotógrafo espanhol Máximo Hernández.

Celebrando o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Projeto Grael promoverá, até quarta-feira, atividades voltadas para o incentivo à preservação ambiental, com oficinas e gincanas.

Até o dia 25, o Teatro Glaucio Gill, em Copacabana, exibe a peça "Ensaio sobre a Perda", comédia dramática que estreia na programação do Mês do Orgulho LGBTQIA .

