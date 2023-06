Aline Macedo Aline Macedo

Mesquita se tornou a primeira cidade do Brasil onde é possível abrir uma empresa de alto risco — ou seja, com geração de impacto no entorno, como um shopping ou um supermercado — em apenas uma hora. É por lá que a Junta Comercial do Rio (Jucerja) vai começar a implementar o novo Sistema de Registro Integrado, o Regin 2.0, que permite o trâmite acelerado. O município da Baixada foi escolhido como modelo por já ser muito digitalizado.

