Reprodução: Redes Sociais Deputados da Baixada

A ida dos poderosos de São João de Meriti a Brasília, na quarta-feira (24), não foi lá tão agradável para o único representante da cidade na Câmara dos Deputados. Ex-vereador eleito com todo o apoio da máquina municipal, Bebeto (PTB) andava namorando a ideia de bater as asinhas de forma solo — principalmente por causa da perda de espaço local, já que a prefeitura precisou enxugar os cargos comissionados. Depois da enquadrada dos conterrâneos, prometeu se manter fiel ao grupo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.