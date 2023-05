Reprodução Aline Macedo

O governador Cláudio Castro (PL) vai mais do que quadruplicar o número de aprovados no concurso de 2021 para a Polícia Civil. Além dos 400 já chamados, o Diário Oficial de hoje autoriza mais 1.341 candidatos a participarem dos cursos de formação prática e teórica da Academia de Polícia Sylvio Terra. As novas vagas se dividem da seguinte forma: 66 delegados, 500 inspetores, 500 investigadores, 62 peritos legistas, 33 peritos criminais, 90 técnicos policiais de necrópsia e 90 auxiliares policiais de necrópsia. A expectativa é que os novos agentes sejam integrados à corporação no fim do segundo semestre deste ano. "Sabemos que a segurança pública é um desafio, mas temos investido cerca de R$ 1 bilhão nas nossas forças de segurança", diz o governador.

Picadinho

Amanhã, as portas do campus Maracanã da Uerj estarão abertas ao entorno para receber o projeto "IR na Mangueira", para auxiliar na declaração do Imposto de Renda.

As inscrições para a 14ª edição do Parlamento Juvenil da Alerj estão abertas até 25 de junho, para estudantes da rede estadual, entre 14 e 17 anos. Cadastro no site do PJ.

A Orquestra Sinfônica Jovem do Rio se apresentará ao lado do renomado violoncelista Antonio Meneses no Theatro Municipal, em concerto especial hoje, às 19h.