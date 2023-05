Reprodução Aline Macedo

O deputado federal Eduardo Pazuello (PL) e seu coleguinha de partido, o estadual Márcio Gualberto, vão fazer, em dobradinha, uma grande seminário sobre Segurança Pública no estado do Rio. Vale lembrar que ambos integram as respectivas comissões temáticas sobre o assunto, e vão convidar o vereador Rogério Amorim (PTB). Os dois parlamentares do PL ainda são cotados como vice do candidato apoiado pelo partido em 2024 — seja lá quem for o titular, agora que Jair Bolsonaro decidiu que o filho Zero Um, Flávio, se retire do páreo.

Alguém duvida que, em meio aos debates com representantes de polícias, MP, Defensoria e Judiciário, as orelhas de Eduardo Paes (PSD) vão arder?