Reprodução Aline Macedo

Que Daniela Carneiro e Marcelo Freixo preparem os ouvidos. No encontro da Lide, na sexta (19), a ministra do Turismo e o presidente da Embratur devem ouvir apelos contra a volta da exigência de visto para turistas de países como Estados Unidos e Canadá. Aliás, Gustavo Tutuca — que estará no evento — recebeu o mesmo pleito vindo de norte-americanos, em sua recente estada em Nova York. Ele já levou, anteriormente, a questão à ministra e à bancada fluminense.