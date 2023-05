Ricardo Stuckert Lula e Eduardo Paes (arquivo)

O relator da Medida Provisória do Minha Casa Minha Vida , o deputado Marangoni (União-SP) veio ao Rio ontem para um café da manhã com Eduardo Paes (PSD) .

No cardápio, algumas sugestões para o programa federal de habitação — salpicadas, claro, pela aproximação política entre os partidos.

O prefeito carioca reivindicou o incremento no valor por unidade habitacional na Faixa 1, quando a construção for em área urbanizada com equipamentos de saúde e educação, e a requalificação das áreas centrais.

Se implementadas, as duas medidas permitirão o aproveitamento de centenas de imóveis do Centro que hoje estão subutilizados, tombados ou não. O encontro foi mediado pelo secretário de Habitação, Patrick Corrêa, que vem ganhando espaço com Paes.

Picadinho

A advogada Alessandra Balestieri dará aula no Curso de Extensão "Direito das Sucessões " da EMERJ, dia primeiro de junho.

A Secretaria de Juventude e Envelhecimento Saudável realiza hoje uma ação social de Dia das Mães em Manguinhos, com atividades de saúde, cultura e lazer.

realiza hoje uma ação social de Dia das Mães em Manguinhos, com atividades de saúde, cultura e lazer. Com curadoria de Gringo Cardia e textos de Luiz Antonio Simas , o Museu do Samba, na Mangueira, abre neste sábado a exposição “Aos heróis da liberdade”.

