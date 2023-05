Reprodução Aline Macedo

O vereador de Niterói Leonardo Giordano (PCdoB) está sendo pressionado nas redes sociais para atuar em defesa dos artistas locais. A classe denuncia atrasos nos pagamentos de um edital realizado no ano passado pelas secretarias municipais de Saúde e Cultura — e vem inundando os posts do parlamentar com comentários idênticos, com a hashtag #culturaédireitoerespeito.

O foco em Giordano não é aleatório: além de ter sido eleito tendo a Cultura entre suas pautas, ele também comandou a secretaria na atual gestão. Em resposta a um dos comentários, o vereador afirma que os pagamentos já começaram a ser realizados.

"Tenho acompanhado atentamente essa questão. Considero os editais de Niterói um patrimônio em termos de política cultural, com investimentos e ações contínuas. No momento, é necessário acompanhar a situação. O Edital de Ativos Culturais teve os extratos publicados no Diário Oficial, e a Fazenda já iniciou os pagamentos. Consulte o comentário acima sobre o Edital de Cultura e Saúde. Todos os outros 12 editais que verifiquei estão em dia", comentou.