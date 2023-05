Reprodução Aline Macedo

Luiz Fernando Pezão está de volta ao cenário político fluminense com tapete vermelho. Depois de ser absolvido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, revertendo a condenação anterior, o ex-governador retornou ao MDB, ao qual esteve filiado antes dos entreveros com a Justiça.

Quem recebeu Pezão no partido foi o cacique Washington Reis, atual secretário estadual de Transportes. Em suas redes, o ex-prefeito de Duque de Caxias já tratou o colega como pré-candidatíssimo ao Executivo de Piraí, que Pezão comandou de 1997 a 2005.

“Com muita alegria comunico a volta ao @mdb_rj do meu amigo, @lfpezao. Pezão já foi prefeito de Piraí, vice-governador e governador do Rio de Janeiro. É um nome forte do nosso estado, com mais de 30 anos de vida pública, e, se Deus quiser, será novamente prefeito de Piraí. Seja bem-vindo de volta ao MDB, meu amigo”, publicou o secretário.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.